UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Краще зрозуміють шлях біженців: українські прикордонники допомагатимуть колегам в Естонії

Фото: українські прикордонники почали працювати в Естонії (flickr by Shane MacClure)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 26 листопада, українські прикордонники розпочали роботу на східному кордоні Естонії. Вони допомагають місцевим колегам та за необхідності беруть участь в опитуванні тих, хто перетинає кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови відділу прикордонної охорони Департаменту поліції та прикордонної охорони Егерта Бєлічова, яку приводить ERR.

Як зазначається, п’ять українських прикордонників працюють на прикордонних пунктах Нарва та Лухамаа. Українські фахівці суттєво допоможуть естонським прикордонникам, що дозволить швидше ухвалювати рішення про дозвіл перетинати кордон та швидше надавати допомогу біженцям.

"Нашим прикордонникам і чиновникам Frontex, що допомагають їм, на східному кордоні доводиться нелегко: щодня серед сотень людей вони повинні виділяти тих, хто дійсно рятується втечею від війни, і тих, хто не має права приїжджати до Естонії. Українські прикордонники можуть допомогти нам знаннями та інформацією ", - заявив Бєлічов.

Українські колеги працюватимуть в Естонії спочатку місяць, після чого буде ухвалено рішення про продовження їхнього відрядження. Прикордонники Естонії зможуть скористатися досвідом українських колег і краще зрозуміти шлях біженців, які прибувають з України.

Нагадаємо, що раніше Естонія дозволила українським спеціалістам працювати на своїх прикордонних пунктах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Естоніяприкордонники