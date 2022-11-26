RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Лучше поймут путь беженцев: украинские пограничники будут помогать коллегам в Эстонии

Фото: украинские пограничники начали работать в Эстонии (flickr by Shane MacClure)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 26 ноября, украинские пограничники приступили к работе на восточной границе Эстонии. Они помогают местным коллегам и при необходимости участвуют в опросе пересекающих границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы отдела пограничной охраны Департамента полиции и пограничной охраны Эгерта Беличева, которое приводит ERR.

Пять украинских пограничников работают на пограничных пунктах Нарва и Лухамаа. Украинские специалисты существенно помогут эстонским пограничникам, что позволит быстрее принимать решение о разрешении пересекать границу и оказывать помощь беженцам.

"Нашим пограничникам и помогающим им Frontex на восточной границе приходится нелегко: ежедневно среди сотен людей они должны выделять тех, кто действительно спасается бегством от войны, и тех, кто не имеет права приезжать в Эстонию. Украинские пограничники могут помочь нам знаниями и информацией", - заявил Беличев.

Украинские коллеги будут работать в Эстонии сначала месяц, после чего будет принято решение о продлении их командировки. Пограничники Эстонии смогут воспользоваться опытом украинских коллег и лучше понять путь прибывающих из Украины беженцев.

Напомним, что ранее Эстония разрешила украинским специалистам работать на своих пограничных пунктах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эстонияприкордонники