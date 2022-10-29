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Естонія дозволила українським спеціалістам працювати на своїх прикордонних пунктах

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Естонія, Субота 29 жовтня 2022 22:00
Естонія дозволила українським спеціалістам працювати на своїх прикордонних пунктах Фото: Естонія дозволила українським спеціалістам працювати на своїх прикордонних пунктах (flickr by Shane MacClure)
Автор: Дмитро Браславський

Українські прикордонники та офіцери зв'язку приїдуть в Естонію задля підтримки місцевих прикордонних пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Postimees.

Уряд схвалив інші пропозиції міністра внутрішніх справ щодо покращення прикордонного контролю.

"У тому числі буде посилена співпраця з Україною у сфері інформаційного обміну, крім того, українські прикордонники та офіцери зв'язку також приїдуть задля підтримки наших прикордонних пунктів", - йдеться у повідомленні.

Міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс підкреслив, що головна мета запланованих заходів - краще контролювати перебування чи пересування українських біженців в Естонії, а українці, які прибули сюди, поки не загрожують нашому громадському порядку чи внутрішній безпеці.

Нагадаємо, що Естонія позбавить росіян та білорусів права володіти зброєю.

Також Естонія достроково припиняє всю закупівлю російських нафтопродуктів.

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