Естонія дозволила українським спеціалістам працювати на своїх прикордонних пунктах

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Postimees .

Уряд схвалив інші пропозиції міністра внутрішніх справ щодо покращення прикордонного контролю.

"У тому числі буде посилена співпраця з Україною у сфері інформаційного обміну, крім того, українські прикордонники та офіцери зв'язку також приїдуть задля підтримки наших прикордонних пунктів", - йдеться у повідомленні.

Міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс підкреслив, що головна мета запланованих заходів - краще контролювати перебування чи пересування українських біженців в Естонії, а українці, які прибули сюди, поки не загрожують нашому громадському порядку чи внутрішній безпеці.