Краще витрачати гроші на захист України, ніж потім її відбудовувати, - глава МЗС Польщі

Країнам-партнерам України доречніше збільшувати свою оборонну підтримку Києва, щоб дати змогу ЗСУ краще протистояти широкомасштабній військовій агресії з боку РФ, зокрема для захисту від повітряних ударів по енергооб'єктах та інфраструктурі, ніж потім займатися їх відбудовою.
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає РБК-Україна з посиланням на RMF 24.
"Україні вкрай потрібні зенітні ракети, щоб захистити свою промисловість, захистити свої електростанції, захистити свою інфраструктуру. Я вважаю, що набагато краще витрачати гроші на захист України, ніж потім її відбудовувати", - сказав польський чиновник.
Сікорський у ході візиту до США визнав у розмові з журналістами BBC World, що було б краще, якби у Штатах законопроект про допомогу Україні був схвалений раніше. Але разом з тим зауважив, що допомога вже йде.
"Думаю, Путіну було б добре визнати своє вторгнення помилкою і зробити новий розрахунок, враховуючи, що ми будемо допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно", - наголосив глава МЗС Польщі.
Також Сікорський висловив думку, що Європейський союз міг би зробити ще більше у питанні військової допомоги Україні.
При цьому польський міністр зазначив, що вартість загальної фінансової допомоги ЄС для України навіть вища, ніж США.
Раніше повідомлялося, що глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заінтригував заявою щодо відправки військ в Україну, про що висловлювався французький президент Еммануель Макрон ще наприкінці лютого.
Нагадаємо також, перед тим головний дипломат ЄС Жозеп Боррель закликав європейців зрозуміти, що російський диктатор Путін не зупиниться, якщо досягне успіху в Україні. У такому разі війська РФ можуть бути на польському кордоні.
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