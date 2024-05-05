Лучше тратить деньги на защиту Украины, чем потом ее восстанавливать, - глава МИД Польши

Странам-партнерам Украины уместнее увеличивать свою оборонную поддержку Киева, чтобы дать возможность ВСУ лучше противостоять широкомасштабной военной агрессии со стороны РФ, в том числе для защиты от воздушных ударов по энергообъектам и инфраструктуре, чем заниматься их восстановлением.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает РБК-Украина со ссылкой на RMF 24.
"Украине крайне нужны зенитные ракеты, чтобы защитить свою промышленность, защитить свои электростанции, защитить свою инфраструктуру. Я считаю, что гораздо лучше тратить деньги на защиту Украины, чем потом ее отстраивать", - сказал польский чиновник.
Сикорский в ходе визита в США признал в разговоре с журналистами BBC World, что было бы лучше, если бы в Штатах законопроект о помощи Украине был одобрен раньше. Но вместе с тем заметил, что помощь уже идет.
"Думаю, Путину было бы хорошо признать свое вторжение ошибкой и сделать новые расчеты, учитывая, что мы будем помогать Украине столько, сколько потребуется", - подчеркнул глава МИД Польши.
Также Сикорский выразил мнение, что Европейский союз мог бы еще больше сделать в вопросе военной помощи Украине.
При этом польский министр отметил, что стоимость общей финансовой помощи ЕС для Украины даже выше, чем США.
Ранее сообщалось, что глава МИД Польши Радослав Сикорский заинтриговал заявлением по поводу отправки войск в Украину, о чем высказывался французский президент Эммануэль Макрон еще в конце февраля.
Напомним также, перед этим главный дипломат ЕС Жозеп Боррель призвал европейцев понять, что российский диктатор Путин не остановится, если добьется успеха в Украине. В таком случае войска РФ могут находиться на польской границе.
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