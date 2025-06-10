"Краще вчіть російську": генсек НАТО попередив Британію про наслідки недофінансування оборони

Під час виступу в Лондоні журналісти запитали в Рютте, чи варто канцлерці казначейства Великої Британії Рейчел Рівз збільшити оборонні витрати.

"Якщо ви не підете на 5%, включно з 3,5% на оборонні витрати, у вас все ще зможе залишитися фінансування NHS (Національної служби охорони здоров'я), пенсійної системи, але тоді вам краще вчити російську мову. Такі наслідки", - попередив він.

У Лондоні Рютте зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, з яким обговорив масштабну російську атаку на Україну, через яку Польща була змушена підняти в повітря винищувачі.

"Ми бачимо в Україні, як Росія здійснює терор зверху, тому ми зміцнимо щит, який захищає наше небо", - зазначив Рютте.

Він додав, що НАТО необхідно зміцнити протиповітряну і протиракетну оборону, оскільки країни-члени альянсу знаходяться на східному фланзі - на кордоні з Росією. Рютте попередив, що відстань між європейськими столицями становить "лише кілька хвилин" для російських ракет.