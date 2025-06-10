"Краще вчіть російську": генсек НАТО попередив Британію про наслідки недофінансування оборони

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте порадив британцям вчити російську мову, якщо уряд Великої Британії не збільшить витрати на оборону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Тelegraph.
Під час виступу в Лондоні журналісти запитали в Рютте, чи варто канцлерці казначейства Великої Британії Рейчел Рівз збільшити оборонні витрати.
"Якщо ви не підете на 5%, включно з 3,5% на оборонні витрати, у вас все ще зможе залишитися фінансування NHS (Національної служби охорони здоров'я), пенсійної системи, але тоді вам краще вчити російську мову. Такі наслідки", - попередив він.
У Лондоні Рютте зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, з яким обговорив масштабну російську атаку на Україну, через яку Польща була змушена підняти в повітря винищувачі.
"Ми бачимо в Україні, як Росія здійснює терор зверху, тому ми зміцнимо щит, який захищає наше небо", - зазначив Рютте.
Він додав, що НАТО необхідно зміцнити протиповітряну і протиракетну оборону, оскільки країни-члени альянсу знаходяться на східному фланзі - на кордоні з Росією. Рютте попередив, що відстань між європейськими столицями становить "лише кілька хвилин" для російських ракет.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вже кілька тижнів чинить тиск на союзників, вимагаючи збільшити витрати на оборону і безпеку до 5%, щоб заспокоїти президента США Дональда Трампа, який раніше пригрозив вивести американські війська з Європи.
9 червня Рютте заявив, що країни-члени альянсу планують збільшити протиповітряну і протитанкову оборону на 400%. Він попередив, що членам НАТО потрібно зробити "квантовий стрибок" у колективній обороні через загрозу з боку Росії.
Також генсек НАТО заявив, що РФ за три місяці виробляє стільки ж боєприпасів, скільки країни блоку за рік. Він попередив, що якщо зараз вони не почнуть діяти, то держави НАТО буде під загрозою через 4-5 років.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.