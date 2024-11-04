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Не краще, ніж хаотичність Трампа. Які можуть бути ризики для України від перемоги Гарріс

Фото: Камала Гарріс (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Данило Крамаренко

У разі перемоги Камали Гарріс на виборах президента США проблемою може стати відсутність у неї чіткої зовнішньополітичної стратегії. Це може призвести до деякої пасивності, що вплине, зокрема, й на допомогу Україні.

Як зазначив  глава "Інституту Американістики", аналітик "Інтерньюз-Україна" Владислав Фарапонов, загалом Гарріс чітко артикулювала бажання побачити поразку Росії та обіцяла продовжити політику Джо Байдена щодо надання допомоги Україні.

І це, за його словами, раціональні очікування, оскільки Гарріс все ж таки частина нинішньої адміністрації.

"Але щоб впевнено стверджувати саме так, не вистачає конкретики від неї самої. І від того, хто може обійняти ключові посади в її адміністрації. Зараз багато хто у Вашингтоні звертає на це увагу. Одна справа - хто стане президентом, інша - хто стане радником і таке інше", - додав аналітик.

Своєю чергою експерт Ради зовнішньої політики "Українська Призма" Олександр Краєв зазначає, що з Гарріс все не так просто, як здається.

За його словами, вона більш прогнозована, більш інституційна (готова працювати в рамках налагоджених контактів), але проблемою може стати відсутність чіткої зовнішньополітичної стратегії.

"Все це може призвести до деякої пасивності, ще більш обережної зовнішньої політики. У випадку України це так само погано, як хаотичність Трампа. Вочевидь при ній США продовжать підтримку. Але чи дочекаємося ми реально рішучої позиції, нових рішень і якісно нової підтримки ? Є питання", - вважає експерт.

Вибори у США

Нагадаємо, 5 листопада у США відбудуться президентські вибори. Кандидатами на цю посаду є нинішній віцепрезидент Сполучених Штатів Камала Гарріс та колишній американський лідер Дональд Трамп.

Результати виборів у США залежать від семи штатів, що вагаються. У кожному з них рейтинги Харріс та Трампа практично рівні. Найважливішим для кандидатів є штат Пенсільванія із 19 голосами виборців. Далі Мічиган та Джорджія - по 16, Північна Кароліна - 15, Арізона - 11, Вісконсін 10 та Невада - 6.

Детальніше про те, що треба знати про вибори в США та коли будуть результати, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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