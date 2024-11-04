Не лучше, чем хаотичность Трампа. Какие могут быть риски для Украины от победы Харрис

В случае победы Камалы Харрис на выборах президента США проблемой может стать отсутствие у нее четкой внешнеполитической стратегии. Это может привести к некоторой пассивности, что повлияет, в частности, и на помощь Украине.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Харрис или Трамп? Как скажутся на Украине результаты выборов в США".
Как отметил глава "Института Американистики", аналитик "Интерньюз-Украина" Владислав Фарапонов, в целом Харрис четко артикулировала желание увидеть поражение России и обещала продолжить политику Джо Байдена по оказанию помощи Украине.
И это, по его словам, рациональные ожидания, поскольку Харрис все-таки часть нынешней администрации.
"Но чтобы уверенно утверждать именно так, не хватает конкретики от нее самой. И от того, кто может занять ключевые должности в ее администрации. Сейчас многие в Вашингтоне обращают на это внимание. Одно дело - кто станет президентом, другое - кто станет советником и так далее", - добавил аналитик.
В свою очередь эксперт Совета внешней политики "Украинская Призма" Александр Краев отмечает, что с Харрис все не так просто, как кажется.
По его словам, она более прогнозируема, более институциональна (готова работать в рамках отлаженных контактов), но проблемой может стать отсутствие четкой внешнеполитической стратегии.
"Все это может привести к некоторой пассивности, еще более осторожной внешней политике. В случае Украины это так же плохо, как хаотичность Трампа. Очевидно при ней США продолжат поддержку. Но дождемся ли мы реально решительной позиции, новых решений и качественно новой поддержки? Есть вопрос", - считает эксперт.
Напомним, 5 ноября в США пройдут президентские выборы. Кандидатами на этот пост являются нынешний вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис и бывший американский лидер Дональд Трамп.
Результаты выборов в США зависят от семи колеблющихся штатов. В каждом из них рейтинги Харрис и Трампа практически равны. Важнейшим для кандидатов штат Пенсильвания с 19 голосами избирателей. Далее Мичиган и Джорджия - по 16, Северная Каролина - 15, Аризона - 11, Висконсин 10 и Невада - 6.
Детальнее о том, что нужно знать о выборах в США и когда будут результаты, - читайте в материале РБК-Украина.
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