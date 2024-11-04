Не лучше, чем хаотичность Трампа. Какие могут быть риски для Украины от победы Харрис

Как отметил глава "Института Американистики", аналитик "Интерньюз-Украина" Владислав Фарапонов, в целом Харрис четко артикулировала желание увидеть поражение России и обещала продолжить политику Джо Байдена по оказанию помощи Украине.

И это, по его словам, рациональные ожидания, поскольку Харрис все-таки часть нынешней администрации.

"Но чтобы уверенно утверждать именно так, не хватает конкретики от нее самой. И от того, кто может занять ключевые должности в ее администрации. Сейчас многие в Вашингтоне обращают на это внимание. Одно дело - кто станет президентом, другое - кто станет советником и так далее", - добавил аналитик.

В свою очередь эксперт Совета внешней политики "Украинская Призма" Александр Краев отмечает, что с Харрис все не так просто, как кажется.

По его словам, она более прогнозируема, более институциональна (готова работать в рамках отлаженных контактов), но проблемой может стать отсутствие четкой внешнеполитической стратегии.

"Все это может привести к некоторой пассивности, еще более осторожной внешней политике. В случае Украины это так же плохо, как хаотичность Трампа. Очевидно при ней США продолжат поддержку. Но дождемся ли мы реально решительной позиции, новых решений и качественно новой поддержки? Есть вопрос", - считает эксперт.