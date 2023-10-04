Краще чи гірше? Експерт пояснив відмінності між Bayraktar TB2 та Akıncı
Якщо Bayraktar TB2 умовно безпілотний легкий штурмовик, то Akıncı - це багатофункціональний безпілотний бомбардувальник.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал: "Майже літак. На що здатний бойовий Bayraktar Akinci та коли він з'явиться в Україні".
Експерт Defense Express Валерій Рябих заявив що Akıncı - це принципово інший клас літального апарату, який, на відміну від TB2, відкриває зовсім інші можливості.
До прикладу, максимальна злітна маса у TB2 лише 700 кг, з них 150 кг корисного навантаження, куди крім ракет з обмеженим до 30 км радіусом та інших боєприпасів входять ще й сенсори.
"Навскидь, з цих 150 кг: 50 на сенсори й 100 на ракети - це в принципі небагато. У Akıncı злітна маса 6 000 кг і майже півтори тонни він бере на борт. Це вже інша справа, коли ти можеш взяти в 10 разів більше, відповідно, у тебе більше варіантів для використання у ролі ударного дрона. Можна передати частину функцій багатоцільових винищувачів", - зазначив експерт.
Попри те, що обидва безпілотники можуть добу перебувати в повітрі, Akıncı підіймається на висоту до 12 кілометрів. Що теоретично спрощує обхід ворожої протиповітряної оборони.
Сенсори Bayraktar TB2 дозволяють вести аеророзвідку та виявляти цілі в радіусі 25 км і давати цілевказання на відстані до 15 км. У цьому плані Akıncı оснащений радаром з активною фазованою антеною решіткою, як у бойових літаків.
"Сучасні технології дозволяють йому зазирнути вже на сотні кілометрів уперед. А це збільшує як можливості розвідки, так і розширює перелік завдань самого літального апарату. Він здатний відстежувати розташування ППО і спостерігати за ними на далеких відстанях. Відповідно, це дозволяє й застосовувати далекобійні ракети. Ті ж турецькі SOM, які виконані по типу Storm Shadow", - розповів Рябих.
Основні характеристики Akıncı
Bayraktar Akıncı - це перспективний важкий ударний безпілотник. Розробка стартувала у 2018 році, прототип показали у 2019-му, до 2021-го було прийнято на озброєння ВПС Туреччини, а у 2022 році запущено серійне виробництво.
Характеристики:
- довжина фюзеляжу - 12,2 м
- розмах крил - 20 м
- висота - 4,1 м
- максимальна злітна маса - 6 000 кг
- корисне навантаження - до 1350 кг
- силова установка - два двигуни АІ-450Т
- тривалість польоту - 24 години
- практична стеля - 12 000 м
Крім того, безпілотник має дев'ять підвісних точок: до 450 кг на внутрішній і сумарно до 900 кг на 8-и зовнішніх.
Будівництво заводу Baykar в Україні
Нагадаємо, що 19 липня 2022 року прем‘єр-міністр Денис Шмигаль заявив про підготовку угоди з Туреччиною, яка дозволить розпочати будівництво заводу безпілотників Bayraktar на території нашої країни.
Вже в серпні компанія Baykar Makina заявила про реєстрацію в Україні, а також про придбання ділянки для будівництва майбутнього заводу.
В жовтні 2022 року Baykar відзначила, що завершить будівництво заводу в Україні протягом двох років.
А у червні компанія Baykar отримала від Туреччини ліцензійні дозволи на виробництво Bayraktar TB2 та Akıncı в Україні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.