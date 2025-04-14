Краща за Patriot? Експерт розповів, яку ППО може розробляти Україна

Україна може займатись розробкою власної системи ППО, яка за параметрами переважає американський Patriot.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив авіаційний експерт Костянтин Криволап.

На думку Криволапа, Україна може займатись розробкою власної ППО, яка була презентована ще у 2026 році Південним машинобудівним заводом.

"Скоріш за все, мова йде про розробку Південмаш, яка була презентована ще в 2016 році. Вона існує в ескізному проектуванні, в якихось макетах, але не існує в якомусь готовому вигляді", - розповів Криволап.

За його словами, у цю розробку закладені дуже високі технічні параметри.

"Вони випереджають Patriot. Але треба розуміти, що ця установка почала розроблятися через 30 років після того, як Patriot зробив PAC-3, який збиває балістичні ракети", - зауважив експерт.

Україна розробляє ППО

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський нещодавно заявив, що в Україні працюють над створенням власних систем протиповітряної оборони, мова зокрема, й про аналоги Patriot.

Днями ж Зеленський заявив, що Україна може сама виготовляти системи ППО для того, щоб захистити свої території від російського терору.

А сьогодні Зеленський заявив, що Україна готова купити у США десять систем Patriot або отримати ліцензії на їхнє виробництво.

Ба більше, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів, що Україна почала розробку власної системи протиповітряної оборони стратегічного рівня