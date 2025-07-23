Краща за "Кинджал". Туреччина показала першу гіперзвукову ракету: розкриті характеристики

Балістична ракета Tayfun Block-4 – це гіперзвукова версія ракети Tayfun, найбільш далекобійної балістичної ракети національного виробництва Туреччини.

Нова версія Tayfun важить понад 7 т. За словами розробників, ракета з багатоцільовою бойовою частиною зможе знищувати системи ППО, пункти управління, військові ангари та критично важливі військові об'єкти на відстані до 3000 кілометрів. Для порівняння, "Кинджал" та має дальність до

Також відомо, що ракета вражає цілі з високою точністю: відхилення не перевищує 5 м, а її швидкість сягає понад 6000 км/год. Її довжина – близько 10 м, а діаметр – 938 мм.

Roketsan представила ще кілька нових систем, серед яких ракета Atmaca, ракета класу "повітря-повітря" Gokbora та балістична ракета повітряного базування 300 Er.