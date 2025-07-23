Лучше "Кинжала". Турция показала первую гиперзвуковую ракету: раскрыты характеристики

Баллистическая ракета Tayfun Block-4 - это гиперзвуковая версия ракеты Tayfun, самой дальнобойной баллистической ракеты национального производства Турции.

Новая версия Tayfun весит более 7 т. По словам разработчиков, ракета с многоцелевой боевой частью сможет уничтожать системы ПВО, пункты управления, военные ангары и критически важные военные объекты на расстоянии до 3000 километров. Для сравнения, "Кинжал" и имеет дальность до

Также известно, что ракета поражает цели с высокой точностью: отклонение не превышает 5 м, а ее скорость достигает более 6000 км/ч. Ее длина - около 10 м, а диаметр - 938 мм.

Roketsan представила еще несколько новых систем, среди которых ракета Atmaca, ракета класса "воздух-воздух" Gokbora и баллистическая ракета воздушного базирования 300 Er.