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Крапля правди на тонну брехні. РФ готує новий раунд дезінформаційної кампанії, - ГУР

Фото: Крапля правди на тонну брехні. РФ готує новий раунд дезінформаційної кампанії, - ГУР (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Політтехнологи Російської Федерації підготували новий раунд дезінформаційної кампанії, яка націлена на міжнародну дискредитацію України й розпалювання внутрішньополітичних чвар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки.

 Політтехнологи окупанта підготували черговий раунд дезінформаційної кампанії щодо України 

Серед аудиторій Німеччини, Франції, Ізраїлю та США ворог планує поширювати теми: 

  • "Африканці: "Франція, забирайся", Ласкаво просимо, Росія";
  • "Тихоокеанські танці Макрона на граблях";
  • "Економіку Німеччини очікує обвал";
  • "Криза вже прийшла у кожну оселю";
  • "Справи проти Нетаньяху фабрикувались за тими ж лекалами, що й справи проти Трампа".

Зокрема в українському інформаційному просторі Росія готує публікації на теми: 

  • "Хто хабарі бере, а хто на фронт йде";
  • "Політичний спаринг: коли почнеться бій?";
  • "Тушіть світло - виборів не буде";
  • "Так військовий чи мирний час?". 

Як відзначає ГУР, російські політтехнологи традиційно діють за принципом "крапля правди на тонну брехні", а також намагаються знайти й актуалізувати реально існуючі проблеми та больові точки в тому числі для західного світу. 

"Мета всіх матеріалів єдина: переконати українців та їхніх союзників у безперспективності опору, посіяти сумніви та протистояння в антипутінській коаліції та створити враження, що є інші "важливіші" проблеми", - додає ГУР. 

Зокрема кожен матеріал має додаток з рекомендаціями щодо бажаних коментарів "від пересічних читачів". 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними "Центру національного спротиву", в тимчасово окупованому Криму ворог проводить заходи "військово-патріотичного виховання", які направлені на поширення пропаганди серед молоді.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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