Крапля правди на тонну брехні. РФ готує новий раунд дезінформаційної кампанії, - ГУР

Політтехнологи Російської Федерації підготували новий раунд дезінформаційної кампанії, яка націлена на міжнародну дискредитацію України й розпалювання внутрішньополітичних чвар.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки.
Політтехнологи окупанта підготували черговий раунд дезінформаційної кампанії щодо України
Серед аудиторій Німеччини, Франції, Ізраїлю та США ворог планує поширювати теми:
Зокрема в українському інформаційному просторі Росія готує публікації на теми:
Як відзначає ГУР, російські політтехнологи традиційно діють за принципом "крапля правди на тонну брехні", а також намагаються знайти й актуалізувати реально існуючі проблеми та больові точки в тому числі для західного світу.
"Мета всіх матеріалів єдина: переконати українців та їхніх союзників у безперспективності опору, посіяти сумніви та протистояння в антипутінській коаліції та створити враження, що є інші "важливіші" проблеми", - додає ГУР.
Зокрема кожен матеріал має додаток з рекомендаціями щодо бажаних коментарів "від пересічних читачів".
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними "Центру національного спротиву", в тимчасово окупованому Криму ворог проводить заходи "військово-патріотичного виховання", які направлені на поширення пропаганди серед молоді.
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