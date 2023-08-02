Капля правды на тонну лжи. РФ готовит новый раунд дезинформационной кампании, - ГУР

Политтехнологи Российской Федерации подготовили новый раунд дезинформационной кампании, нацеленной на международную дискредитацию Украины и разжигание внутриполитических раздоров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки.
Политтехнологи оккупанта подготовили очередной раунд дезинформационной кампании по Украине
Среди аудиторий Германии, Франции, Израиля и США враг планирует распространять темы:
В частности, в украинском информационном пространстве Россия готовит публикации на темы:
Как отмечает ГУР, российские политтехнологи традиционно действуют по принципу "капля правды на тонну лжи", а также пытаются найти и актуализировать реально существующие проблемы и болевые точки, в том числе для западного мира.
"Цель всех материалов одна: убедить украинцев и их союзников в бесперспективности сопротивления, посеять сомнения и противостояние в антипутинской коалиции и создать впечатление, что есть другие "более важные" проблемы", - добавляет ГУР.
В частности каждый материал имеет приложение с рекомендациями относительно желаемых комментариев "от рядовых читателей".
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным "Центра национального сопротивления", во временно оккупированном Крыму враг проводит мероприятия "военно-патриотического воспитания", направленные на распространение пропаганды среди молодежи.
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