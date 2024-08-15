Справи Майдану: командирам "Беркуту" оголосили нові підозри

Командирам Львівського, Харківського та Севастопольського "Беркуту" оголосили нові підозри у справі про розгін мітингувальників у центрі Києва у ніч на 19 лютого 2014 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Як встановило слідство, в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року, виконуючи злочинний наказ керівництва МВС щодо розгону протестувальників з Майдану Незалежності, прилеглих вулиць та Будинку Профспілок, під керівництвом СБУ проводилися антитерористичні заходи, які не мали реальних підстав.

Силовики "Беркута" оточили Майдан зі сторони Європейської площі та вулиці Інститутської, штурмували демонстрантів з застосуванням спеціальної техніки - БТРів, водометів "Торнадо", військових прожекторів. Також вони використовували вогнепальну зброю "Форт-500" з набоями зі свинцевої картечі та гранати, завезені з Росії.

Дії підозрюваних призвели до вбивств 12 мітингувальників, восьми замахів на вбивства, завдали тілесних ушкоджень демонстрантам (16 - тяжкі, 37 - середньої тяжкості, 78 - легкі), а також інших тяжких наслідків.

Командирам підрозділів "Беркуту" оголосили підозри в організації групою осіб незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій; перевищенні влади та службових повноважень; нанесенні умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також організації умисних вбивств та закінчених замахів на умисні вбивства.

Помічнику начальника штабу Львівського "Беркута" інкриміновано пособництво у вчиненні цих злочинів. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів для колишніх правоохоронців.

Фото: командирам "Беркуту" оголосили нові підозри за розгін Майдану (gp.gov.ua)