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У Краматорську збільшилася кількість постраждалих через удар по готелю

Краматорськ, Неділя 25 серпня 2024 16:07
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У Краматорську збільшилася кількість постраждалих через удар по готелю Фото: кількість постраждалих через обстріл Краматорська зросла (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

У Краматорську зросла кількість постраждали внаслідок ворожої атаки в ніч на 25 серпня. Окупанти вдарили по готелю "Сапфір", де були іноземні журналісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Краматорську міську раду у Telegram.

Станом на 14:30, за даними міської влади, було відомо про шістьох постраждалих. Один з них у важкому стані.

Пошуково-рятувальна операція триває на місці обстрілу триває.

Нагадаємо, зранку голова Донецької ОВА повідомив про трьох постраждалих. По обіді стало відомо про чотирьох поранених. Постраждалими виявилися іноземні журналісти агенції Reuters - громадяни України, США, Латвії та Німеччини.

Що ще відомо про обстріл Краматорська

Цієї ночі окупанти завдали ракетного удару по одному з найбільших міст Донецької області - Краматорську. Ціллю ворога був готель "Сапфір". Також була пошкоджена багатоповерхівка, розташована поруч.

Прокуратура повідомила, що окупанти використали балістичні ракети "Іскандер-М". Під завалами опинилася людина.

Як відомо, внаслідок обстрілу постраждали іноземні журналісти. У момент обстрілу у готелі була команда Reuters з шести людей. Агенція повідомила, що двоє членів команди постраждали, один вважається зниклим. За даними ОВА, під завалами перебуває журналіст з Великої Британії.

Також через російський удар постраждала польська журналістка Моніка Андрушевська. Вона їхала в автомобілі під час обстрілу і отримала незначні травми.

Детальніше про наслідки обстрілу Краматорська - у матеріалі РБК-Україна.

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