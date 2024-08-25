У Краматорську збільшилася кількість постраждалих через удар по готелю
У Краматорську зросла кількість постраждали внаслідок ворожої атаки в ніч на 25 серпня. Окупанти вдарили по готелю "Сапфір", де були іноземні журналісти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Краматорську міську раду у Telegram.
Станом на 14:30, за даними міської влади, було відомо про шістьох постраждалих. Один з них у важкому стані.
Пошуково-рятувальна операція триває на місці обстрілу триває.
Нагадаємо, зранку голова Донецької ОВА повідомив про трьох постраждалих. По обіді стало відомо про чотирьох поранених. Постраждалими виявилися іноземні журналісти агенції Reuters - громадяни України, США, Латвії та Німеччини.
Що ще відомо про обстріл Краматорська
Цієї ночі окупанти завдали ракетного удару по одному з найбільших міст Донецької області - Краматорську. Ціллю ворога був готель "Сапфір". Також була пошкоджена багатоповерхівка, розташована поруч.
Прокуратура повідомила, що окупанти використали балістичні ракети "Іскандер-М". Під завалами опинилася людина.
Як відомо, внаслідок обстрілу постраждали іноземні журналісти. У момент обстрілу у готелі була команда Reuters з шести людей. Агенція повідомила, що двоє членів команди постраждали, один вважається зниклим. За даними ОВА, під завалами перебуває журналіст з Великої Британії.
Також через російський удар постраждала польська журналістка Моніка Андрушевська. Вона їхала в автомобілі під час обстрілу і отримала незначні травми.
Детальніше про наслідки обстрілу Краматорська - у матеріалі РБК-Україна.
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