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В Краматорске возросло количество пострадавших из-за удара по отелю

Краматорск, Воскресенье 25 августа 2024 16:07
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В Краматорске возросло количество пострадавших из-за удара по отелю Фото: количество пострадавших из-за обстрела Краматорска возросло (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

В Краматорске возросло количество пострадавших в результате вражеской атаки в ночь на 25 августа. Оккупанты ударили по гостинице "Сапфир", где находились иностранные журналисты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Краматорский городской совет в Telegram.

По состоянию на 14:30, по данным городских властей, было известно о шести пострадавших. Один из них в тяжелом состоянии.

Поисково-спасательная операция продолжается на месте обстрела.

Напомним, утром глава Донецкой ОВА сообщил о трех пострадавших. После обеда стало известно о четырех раненых. Пострадавшими оказались иностранные журналисты агентства Reuters - граждане Украины, США, Латвии и Германии.

Что еще известно об обстреле Краматорска

Этой ночью оккупанты нанесли ракетный удар по одному из крупнейших городов Донецкой области - Краматорску. Целью врага была гостиница "Сапфир". Также была повреждена многоэтажка, расположенная рядом.

Прокуратура сообщила, что оккупанты использовали баллистические ракеты "Искандер-М". Под завалами оказался человек.

Как известно, в результате обстрела пострадали иностранные журналисты. В момент обстрела в отеле была команда Reuters из шести человек. Агентство сообщило, что двое членов команды пострадали, один считается пропавшим. По данным ОВА, под завалами находится журналист из Великобритании.

Также из-за российского удара пострадала польская журналистка Моника Андрушевская. Она ехала в автомобиле при обстреле и получила незначительные травмы.

Детальнее о последствиях обстрела Краматорска - в материале РБК-Украина.

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