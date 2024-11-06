В Краматорську затримали колишню міліціонерку, яка наводила удари по ЗСУ (фото)

"Служба безпеки затримала ще одну агентку РФ у Донецькій області. Зловмисниця передавала загарбникам локації Сил оборони та чекала на окупацію Краматорська", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про зрадницю?

Агенткою виявилася місцева пенсіонерка, колишня співробітниця розформованої міліції. Вона працювала на ворога через "зв’язкового", свого давнього знайомого, який також був екс-міліціонером.

"У 2014 він приєднався до терористів так званої "ДНР", а після початку повномасштабної війни став комбатом однієї із розвідувально-штурмових бригад збройних сил РФ", - розповіли в СБУ.

Що робила агент?

За інструкцією росіян, мешканка Краматорська зливала "зв’язковому" локації укріпрайонів та вогневих позицій українських військ на Краматорському напрямку.

Насамперед ворога цікавили координати реактивної артилерії ЗСУ, а також маршрути руху автоцистерн з паливом, які постачалися на передову. Для збирання розвідданих зловмисниця об’їжджала місцевість на своєму авто та приховано фіксувала військові об’єкти.

Зараз вона перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.