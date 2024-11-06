В Краматорську затримали колишню міліціонерку, яка наводила удари по ЗСУ (фото)

У Краматорську Донецької області затримали агентку РФ. Вона виявилась екс-міліціонеркою та наводила удари по ЗСУ на напрямку.
Про це РБК-Україна з посиланням на СБУ.
"Служба безпеки затримала ще одну агентку РФ у Донецькій області. Зловмисниця передавала загарбникам локації Сил оборони та чекала на окупацію Краматорська", - йдеться у повідомленні.
Агенткою виявилася місцева пенсіонерка, колишня співробітниця розформованої міліції. Вона працювала на ворога через "зв’язкового", свого давнього знайомого, який також був екс-міліціонером.
"У 2014 він приєднався до терористів так званої "ДНР", а після початку повномасштабної війни став комбатом однієї із розвідувально-штурмових бригад збройних сил РФ", - розповіли в СБУ.
За інструкцією росіян, мешканка Краматорська зливала "зв’язковому" локації укріпрайонів та вогневих позицій українських військ на Краматорському напрямку.
Насамперед ворога цікавили координати реактивної артилерії ЗСУ, а також маршрути руху автоцистерн з паливом, які постачалися на передову. Для збирання розвідданих зловмисниця об’їжджала місцевість на своєму авто та приховано фіксувала військові об’єкти.
Зараз вона перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Краматорськ - місто у Донецькій області, в 2014 році кілька місяців знаходилось під окупацією РФ. З того часу СБУ регулярно затримують російських агентів у місті.
Російська агентура активізувалася після масштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року. З того часу в Краматорську було кілька агентів РФ. Наприклад, раніше СБУ затримала коригувальника російських спецслужб. Вона "наводила" на Краматорськ російські "Смерчі".
Крім того, СБУ затримала агента, який інформував РФ про наслідки російського удару по кафе в Краматорську 27 червня 2023 року, коли загинули 12 людей. Це завдання він отримав одразу після повітряної атаки на місто.
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