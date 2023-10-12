СБУ затримала коригувальницю російських спецслужб. Вона "наводила" російські "Смерчі" на Краматорськ Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Для "наведення" російських засобів ураження вона збирала інформацію про дислокацію та маршрути переміщення Сил оборони в районі Краматорська", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли в СБУ, зловмисниця намагалась виявити локації засобів радіоелектронної боротьби та системи протиповітряної оборони ЗСУ.

СБУ затримала мешканку Краматорська, яка наводила "Смерчі" на місто (t.me/SBUkr)

Також вона виходила на місця ворожих "прильотів" по соціальній та житловій інфраструктурі міста, щоб приховано зафіксувати їхні наслідки та підготувати відповідний "звіт" для окупантів.

За наявними даними, розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки нових та здійснення повторних ударів по Краматорську, у тому числі із застосуванням реактивних систем залпового вогню типу "Смерч".

За даними слідства, коригувальницею виявилась місцева жителька, яку агресор дистанційно залучив до співпраці через її брата - бойовика окупаційних угруповань рф на сході України.

Саме йому вона передавала по месенджеру розвіддані у вигляді текстових і голосових повідомлень, а також медіафайлів українських об’єктів.

Співробітники СБУ затримали зловмисницю. Їй обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Їй загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, 27 червня, російські війська влаштували обстріл Краматорська Донецької області, атакувавши місто двома ракетами. Одна з них потрапила по центру міста, в будівлю місцевої піцерії, а друга - по приміському селищі Біленьке. Тоді загинули 12 людей, 65 осіб отримали поранення. Вже наступного дня, 28 червня, СБУ затримала агента спецслужб РФ, який скоригував російський ракетний удар по кафе в центрі Краматорська 27 червня. Ним виявився місцевий мешканець, працівник місцевого газотранспортного підприємства.