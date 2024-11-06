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В Краматорске задержали бывшего милиционера, которая наводила удары по ВСУ (фото)

Краматорск, Среда 06 ноября 2024 10:37
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В Краматорске задержали бывшего милиционера, которая наводила удары по ВСУ (фото) Фото: в Краматорске задержали агента россиян, которая наводила удары по ВСУ (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

В Краматорске Донецкой области задержан агент РФ. Она оказалась экс-милиционером и наводила удары по ВСУ на направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Служба безопасности задержала еще одну агентку РФ в Донецкой области. Злоумышленница передавала захватчикам локации Сил обороны и ждала оккупацию Краматорска", - говорится в сообщении.

Что известно о предательнице?

Агенткой оказалась местная пенсионерка, бывшая сотрудница расформированной милиции. Она работала на врага через "связного", своего давнего знакомого, который также был экс-милиционером.

"В 2014 году он присоединился к террористам так называемой "ДНР", а после начала полномасштабной войны стал комбатом одной из разведывательно-штурмовых бригад вооруженных сил РФ", - рассказали в СБУ.

В Краматорске задержали бывшего милиционера, которая наводила удары по ВСУ (фото)

Что делала агент?

По инструкции россиян, жительница Краматорска сливала "связному" локации укрепрайонов и огневых позиций украинских войск на Краматорском направлении.

В первую очередь врага интересовали координаты реактивной артиллерии ВСУ, а также поставляемые на передовую маршруты движения автоцистерн с топливом. Для сбора разведданных злоумышленница объезжала местность на своем автомобиле и скрыто фиксировала военные объекты.

Сейчас она находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Задержания агентов РФ в Краматорске

Краматорск - город в Донецкой области, в 2014 году несколько месяцев находилось под оккупацией РФ. С того времени СБУ регулярно задерживают российских агентов в городе.

Российская агентура активизировалась после масштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. С того времени в Краматорске были задержаны несколько агентов РФ. Например, ранее СБУ задержала корректировщицу российских спецслужб. Она "наводила" на Краматорск российские "Смерчи".

Кроме того, СБУ задержала агента, который информировал РФ о последствиях российского удара по кафе в Краматорске 27 июня 2023 года, когда погибли 12 человек. Эту задачу он получил сразу после воздушной атаки на город.

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