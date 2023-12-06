У Краматорську затримали інформатора РФ. Використовував оптичні приціли (фото)

"Служба безпеки затримала на Донеччині ще одного інформатора фсб рф. Зловмисник "зливав" агресору локації базування українських захисників на прифронтових територіях області", - йдеться в повідомленні.

Насамперед ворога цікавили місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ у Краматорську.

"Для збору розвідданих фігурант використовував оптичні приціли для зброї. Він особисто об’їжджав місто та спостерігав за переміщенням Сил оборони", - додали в СБУ.

Також він "полював" за пунктами тимчасового базування українських військ. У разі їх виявлення зловмисник робив дорозвідку і пересилав агресору уже точні геолокації. Розвідвідомості потрібні були окупантам для підготовки нових ракетних і дронових ударів по прифронтовому місту.

За даними слідства, фігурантом є 30-річний місцевий житель, якого на початку цього року спецслужба РФ дистанційно залучила до співпраці як прихильника кремлівської ідеології.

Він перебуває під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.

Зазначимо, СБУ не вперше затримує агентів РФ у Краматорську Донецької області. Наприклад, 27 червня російські війська влаштували обстріл Краматорська Донецької області, атакувавши місто двома ракетами. Одна з них потрапила по центру міста, в будівлю місцевої піцерії, а друга - по приміському селищі Біленьке. Тоді загинули 12 людей, 65 осіб отримали поранення. Вже наступного дня, 28 червня, СБУ затримала агента спецслужб РФ, який скоригував російський ракетний удар по кафе в центрі Краматорська 27 червня. Ним виявився місцевий мешканець, працівник місцевого газотранспортного підприємства.