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В Краматорске задержали информатора РФ. Использовал оптические прицелы (фото)

Фото: в Краматорске задержали информатора РФ, использовавшего оптические прицелы (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ задержала российского информатора, для разведывания позиций ВСУ в Краматорске Донецкой области. Для разведки он использовал оптические прицелы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Служба безопасности задержала на Донетчине еще одного информатора ФСБ РФ. Злоумышленник "сливал" агрессору локации базирования украинских защитников на прифронтовых территориях области", - говорится в сообщении.

 

В первую очередь врага интересовали места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ в Краматорске.

"Для сбора разведданных фигурант использовал оптические прицелы для оружия. Он лично объезжал город и наблюдал за перемещением сил обороны", - добавили в СБУ.

Также он "охотился" за пунктами временного базирования украинских войск. В случае их обнаружения злоумышленник производил доразведку и пересылал агрессору уже точные геолокации. Разведомости требовались оккупантам для подготовки новых ракетных и дроновых ударов по прифронтовому городу.

По данным следствия, фигурантом является 30-летний местный житель, которого в начале этого года спецслужба РФ дистанционно привлекла к сотрудничеству в качестве сторонника кремлевской идеологии.

Он находится под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.

Отметим, СБУ не впервые задерживает агентов РФ в Краматорске Донецкой области. Например, 27 июня российские войска устроили обстрел Краматорска Донецкой области, атаковав город двумя ракетами. Одна из них попала по центру города, в здание местной пиццерии, а вторая - по пригородному поселку Беленькое. Тогда погибли 12 человек, 65 человек получили ранения. Уже на следующий день, 28 июня, СБУ задержала агента спецслужб РФ, который скорректировал российский ракетный удар по кафе в центре Краматорска 27 июня. Им оказался местный житель, работник местного газотранспортного предприятия.

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Служба безопасности УкраиныКраматорск