У Краматорську викрили двух подруг, які "зливали" росіянами дані про позиції ЗСУ під Бахмутом

За вказівкою агресора група збирала розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на Бахмутському напрямку. У "зоні особливої уваги" були маршрути ймовірного переміщення важкої броньованої техніки ЗСУ у напрямку східного фронту.

Розвіддані були потрібні росіянам для планування бойових операцій у районі Бахмута. До того ж, зловмисниці фіксували результати ворожих обстрілів по українській інфраструктурі для коригування повторних ворожих ударів.

Контррозвідники затримали обох російських агенток під час виконання ними розвідувального завдання. За даними слідства, вони перебували на дистанційному зв’язку з кадровим співробітником російської воєнної розвідки.

СБУ встановила, що чоловік завербував агенток через представника розвідувального підрозділу 1-го армійського корпусу південного військового округу ЗС РФ, до складу якого входить син однієї з фігуранток.

У разі захоплення регіону агресор "гарантував" пособницям "керівні посади" в місцевій окупаційній адміністрації.

Під час обшуків за адресами проживання агенток виявили мобільні телефони і ноутбук, які вони використовували для комунікації з російським "куратором".

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили одній із затриманих про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), іншій - за ч. 2 ст. 114-2 (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ).

Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.