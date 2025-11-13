У Краматорську, Слов'янську та Дружківці аварійне відключення світла

Краматорськ, Слов'янськ та Дружківка Донецької області залишились без світла внаслідок аварійного відключення. Місцеві пабліки повідомляють, що ворог завдав удару по Слов'янській ТЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Краматорської міської ради.

Водночас мережею ширяться кадри нібито нових прильотів по Слов'янській ТЕС. Внаслідок удару спостерігаються перебої з електропостачанням у Дружківці, Слов'янську та інших населених пунктах.

" Краматорські РЕМ" повідомляють, що внаслідок аварійного відключення без світла місто Краматорськ ", - йдеться у дописі.

Ситуація в енергосистемі

Нагадаємо, в Україні продовжують діяти обмеження споживання електроенергії через масштабні удари росіян по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Для побутових споживачів з 00:00 до 23:59 застосовуються погодинні графіки відключень у межах 2-4 черг, тоді як для промислових підприємств запроваджено графіки обмеження потужності.

Зазначимо, відключення світла стали жорсткішими після масштабного обстрілу росіян по об'єктах енергетичної інфраструктури в ніч на 8 листопада. Тоді росіяни завдали комбінованого удару дронами та ракетами "Кинджал" і "Калібр".

"Центренерго" повідомило, що цей обстріл був наймасованішим за весь час повномасштабної війни. Її ТЕС - Зміївська та Трипільська - повністю припинили генерувати електроенергію.

10 листопада росіяни продовжили завдавати ударів по енергооб'єктах. Вже 11 листопада Росія здійснила чергову атаку на енергетичні об’єкти в трьох областях - Харківській, Одеській та Донецькій.