Головна » Бізнес » Енергетика

У Краматорську, Слов'янську та Дружківці аварійне відключення світла

Донецька область, Четвер 13 листопада 2025 16:18
UA EN RU
У Краматорську, Слов'янську та Дружківці аварійне відключення світла Фото: на Донеччині сталося масштабне відключення електроенергії (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Краматорськ, Слов'янськ та Дружківка Донецької області залишились без світла внаслідок аварійного відключення. Місцеві пабліки повідомляють, що ворог завдав удару по Слов'янській ТЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Краматорської міської ради.

"Краматорські РЕМ" повідомляють, що внаслідок аварійного відключення без світла місто Краматорськ", - йдеться у дописі.

Водночас мережею ширяться кадри нібито нових прильотів по Слов'янській ТЕС. Внаслідок удару спостерігаються перебої з електропостачанням у Дружківці, Слов'янську та інших населених пунктах.

Ситуація в енергосистемі

Нагадаємо, в Україні продовжують діяти обмеження споживання електроенергії через масштабні удари росіян по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Для побутових споживачів з 00:00 до 23:59 застосовуються погодинні графіки відключень у межах 2-4 черг, тоді як для промислових підприємств запроваджено графіки обмеження потужності.

Зазначимо, відключення світла стали жорсткішими після масштабного обстрілу росіян по об'єктах енергетичної інфраструктури в ніч на 8 листопада. Тоді росіяни завдали комбінованого удару дронами та ракетами "Кинджал" і "Калібр".

"Центренерго" повідомило, що цей обстріл був наймасованішим за весь час повномасштабної війни. Її ТЕС - Зміївська та Трипільська - повністю припинили генерувати електроенергію.

10 листопада росіяни продовжили завдавати ударів по енергооб'єктах. Вже 11 листопада Росія здійснила чергову атаку на енергетичні об’єкти в трьох областях - Харківській, Одеській та Донецькій.

Краматорськ ТЕС Донецька область Дружковка Відключеня світла
