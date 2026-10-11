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У Краматорську розширили зону обовʼязкової евакуації дітей

14:28 11.10.2026 Нд
1 хв
aimg Тетяна Степанова
У Краматорську розширили зону обовʼязкової евакуації дітей Фото: у Краматорську розширили зону обовʼязкової евакуації дітей (Getty Images)
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Донецька ОВА прийняла рішення розширити зону обов’язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з окремих територій Краматорська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

Евакуацію проводитимуть у супроводі батьків, осіб, які їх замінюють, або законних представників. До роботи залучені місцеві військові адміністрації, поліція, рятувальники та служба у справах дітей.

Людей супроводжуватимуть на всіх етапах - від виїзду до приймального пункту і подальшого розміщення у безпечніших регіонах.

"Безпекова ситуація погіршується, і чекати, поки небезпека прийде безпосередньо до вашого будинку, - надто великий ризик. Особливо коли йдеться про дітей", - наголосив Філашкін.

Повний перелік вулиць, з яких евакуюють дітей, - за посиланням.

Нагадаємо, у вересні у Донецькій області розширили зону обов'язкової евакуації дітей у примусовий спосіб. Рішення стосується окремих населених пунктів трьох громад.

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Краматорськ Донецька область Евакуація Війна в Україні Діти
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