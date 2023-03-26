У Краматорську пролунало три вибухи, у місті на кілька хвилин зникло світло

У Краматорську Донецької області вчора пізно ввечері, 25 березня, пролунало три гучні вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власного кореспондента.

Повідомляється, що після гучних вибухів у місті зникло світло, але за кілька хвилин електропостачання було відновлено.

Раніше повідомлялося, що окупанти вночі вдарили ракетами по Краматорську Донецької області. Окупанти атакували центр міста та промзону.

Додамо, що в ніч на 23 березня російські війська також обстріляли Краматорськ, російська армія атакувала житлові будинки та котельню.

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