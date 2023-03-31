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У Краматорську пролунало два вибухи під час повітряної тривоги

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Краматорськ, П'ятниця 31 березня 2023 00:54
У Краматорську пролунало два вибухи під час повітряної тривоги Фото: вибухи у Краматорську пролунали вночі 31 березня (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Краматорську Донецької області сьогодні вночі, 31 березня, пролунало два гучні вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власного кореспондента.

Про причини та наслідки вибухів поки не повідомляється. Жителів регіону до закінчення повітряної тривоги просять залишатися в сховищах, або по можливості дотримуватися правила "двох стін".

У Краматорську пролунало два вибухи під час повітряної тривоги

Раніше ми писали, що у вівторок, 28 березня, окупанти обстріляли Краматорськ Донецької області. Ворог атакував підприємство, дитсадок та школу.

Як повідомлялося, 27 березня російські окупанти обстріляли Слов'янськ на Донеччині. Пізніше стало відомо, що в результаті удару по Слов'янську загинули двоє людей. Кількість постраждалих за останніми даними зросла до 36 осіб.

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