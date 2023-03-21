В Краматорске раздались взрывы
В понедельник, 21 марта, в Краматорске Донецкой области раздались взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию собственного корреспондента.
По его словам, было слышно три взрыва. После второго в области объявили о воздушной тревоге.
Напомним, что вчера в Краматорске и Славянске тоже раздавались взрывы.
Также в Краматорске взрывы раздавались и 18 марта.
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