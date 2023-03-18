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В Краматорске раздались взрывы

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Краматорск, Суббота 18 марта 2023 14:24
В Краматорске раздались взрывы Фото: в Краматорске 18 марта раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Краматорске Донецкой области сегодня, 18 марта, раздались взрывы. Их слышали во время воздушной тревоги, объявленной в регионе.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как передает корреспондент издания, взрывы в городе были слышны не менее двух раз.

Напомним, что 14 марта, российские оккупанты ударили по центру Краматорска Донецкой области. Из-за чего погиб человек и еще почти десять получили ранения.

Также мы писали, что россияне ударили по Константиновке Донецкой области, враг атаковал жилые районы прифронтового города.

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