У Краматорську пролунали вибухи

Сьогодні, 9 лютого, уночі мешканці Краматорська почули вибухи. У Донецькій області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна .

Офіційні джерела поки що не розкривають більш детальної інформації про подію. Місцевим мешканцям необхідно залишатися в укриттях.

За його словами, мешканці міста почули щонайменше два вибухи.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 8 лютого росіяни вдарили по Слов'янську. "Прильоти" зафіксували у приватному секторі.

Також ми писали, що окупанти звинуватили Україну в нібито підготовці провокацій у Краматорську. Імовірно, вороги планують обстріл міста.

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