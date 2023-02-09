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У Краматорську пролунали вибухи

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Краматорськ, Четвер 09 лютого 2023 00:51
У Краматорську пролунали вибухи Ілюстративне фото: у Краматорську пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 9 лютого, уночі мешканці Краматорська почули вибухи. У Донецькій області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За його словами, мешканці міста почули щонайменше два вибухи.

Офіційні джерела поки що не розкривають більш детальної інформації про подію. Місцевим мешканцям необхідно залишатися в укриттях.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 8 лютого росіяни вдарили по Слов'янську. "Прильоти" зафіксували у приватному секторі.

Також ми писали, що окупанти звинуватили Україну в нібито підготовці провокацій у Краматорську. Імовірно, вороги планують обстріл міста.

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