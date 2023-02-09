В Краматорске прозвучали взрывы
Иллюстративное фото: в Краматорске прозвучали взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня, 9 февраля, ночью жители Краматорска услышали взрывы. В Донецкой области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
По его словам, жители города услышали по меньшей мере два взрыва.
Официальные источники пока не раскрывают более детальной информации о происшествии. Местным жителям необходимо оставаться в укрытиях.
Напомним, ранее стало известно, что 8 февраля россияне ударили по Славянску. "Прилеты" зафиксировали в частном секторе.
Также мы писали, что оккупанты обвинили Украину в якобы подготовке провокаций в Краматорске. Вероятно, враги планируют обстрел города.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.