У Краматорську припинили роботу всі відділення ПриватБанку та Ощадбанку

Мешканці міста зможуть користуватися онлайн-сервісами або звертатися до банків у сусідніх населених пунктах.

Що буде з відділенням ПриватБанку

З 16 листопада тимчасово не працюватиме останнє відділення ПриватБанку в Краматорську. Воно розташоване на вулиці Богдана Хмельницького, 13, у районі ЦУМу.

У банку пояснили, що рішення ухвалили з міркувань безпеки відвідувачів і працівників.

Водночас клієнти зможуть користуватися послугами через застосунок і вебверсію "Приват24". Також у безпечніших районах міста за умови стабільного енергопостачання, зв'язку та можливості під'їзду інкасаторів продовжать працювати термінали самообслуговування й банкомати.

Служба підтримки ПриватБанку доступна цілодобово за номером 3700.

Де працюватимуть Ощадбанк і його банкомати

Також із 16 листопада 2026 року тимчасово призупинять роботу всі відділення та банкомати Ощадбанку в Краматорську.

Найближчі відділення банку працюватимуть за такими адресами:

Слов'янськ, вул. Поштова, 44;

Олександрівка, вул. Соборна, 11.

Банкомати Ощадбанку будуть доступні за адресами:

Олександрівка, вул. Самарська, 11;

Слов'янськ, вул. Університетська, 53;

Слов'янськ, вул. Тараса Шевченка, 11;

Слов'янськ, вул. Ком'яхова, 49;

Слов'янськ, вул. Свободи, 13;

Слов'янськ, вул. Поштова, 44;

Слов'янськ, вул. Вільна, 2;

Черкаське, вул. Шевченка, 19.

Клієнти також можуть здійснювати операції дистанційно через онлайн-сервіси Ощадбанку. Контакт-центр установи працює за номером 0-800-210-800.