У Краматорську припинили роботу всі відділення ПриватБанку та Ощадбанку

Через безпекову ситуацію у Краматорську з 16 листопада тимчасово припинять роботу відділення ПриватБанку та всі відділення й банкомати Ощадбанку.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Краматорську міську раду.
Мешканці міста зможуть користуватися онлайн-сервісами або звертатися до банків у сусідніх населених пунктах.
З 16 листопада тимчасово не працюватиме останнє відділення ПриватБанку в Краматорську. Воно розташоване на вулиці Богдана Хмельницького, 13, у районі ЦУМу.
У банку пояснили, що рішення ухвалили з міркувань безпеки відвідувачів і працівників.
Водночас клієнти зможуть користуватися послугами через застосунок і вебверсію "Приват24". Також у безпечніших районах міста за умови стабільного енергопостачання, зв'язку та можливості під'їзду інкасаторів продовжать працювати термінали самообслуговування й банкомати.
Служба підтримки ПриватБанку доступна цілодобово за номером 3700.
Також із 16 листопада 2026 року тимчасово призупинять роботу всі відділення та банкомати Ощадбанку в Краматорську.
Найближчі відділення банку працюватимуть за такими адресами:
Банкомати Ощадбанку будуть доступні за адресами:
Клієнти також можуть здійснювати операції дистанційно через онлайн-сервіси Ощадбанку. Контакт-центр установи працює за номером 0-800-210-800.
Нагадаємо, 31 жовтня російські війська завдали авіаудару по Краматорську Донецької області та знищили будівлю міського виконкому. Ця споруда пережила події 2014 року, штурми міста та його звільнення від російських окупантів.
Також через погіршення безпекової ситуації влада розширила примусову евакуацію сімей із дітьми на всі населені пункти Краматорської та Слов'янської громад. Російські війська щодня атакують міста, зокрема житлові квартали, цивільний транспорт і місця скупчення людей.