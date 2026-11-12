В Краматорске прекратили работу все отделения ПриватБанка и Ощадбанка

Из-за ситуации с безопасностью в Краматорске с 16 ноября временно прекратят работу отделения ПриватБанка и все отделения и банкоматы Ощадбанка.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Краматорский городской совет.
Жители города смогут пользоваться онлайн-сервисами или обращаться в банки в соседних населенных пунктах.
С 16 ноября временно не будет работать последнее отделение ПриватБанка в Краматорске. Оно расположено на улице Богдана Хмельницкого, 13, в районе ЦУМа.
В банке объяснили, что решение было принято из соображений безопасности посетителей и работников.
В то же время, клиенты смогут пользоваться услугами через приложение и вебверсию "Приват24". Также в более безопасных районах города при условии стабильного энергоснабжения, связи и возможности подъезда инкассаторов продолжат работу терминалы самообслуживания и банкоматы.
Служба поддержки ПриватБанка доступна круглосуточно по номеру 3700.
Также с 16 ноября 2026 года временно приостановят работу все отделения и банкоматы Ощадбанка в Краматорске.
Ближайшие отделения банка будут работать по следующим адресам:
Банкоматы Ощадбанка будут доступны по адресам:
Клиенты также могут совершать сделки дистанционно через онлайн-сервисы Ощадбанка. Контакт центр учреждения работает по номеру 0-800-210-800.
Напомним, 31 октября российские войска нанесли авиаудар по Краматорску Донецкой области и уничтожили здание городского исполкома. Это сооружение пережило события 2014 года, штурмы города и его освобождение от российских окупантов.
Также из-за ухудшения ситуации с безопасностью власти расширили принудительную эвакуацию семей с детьми на все населенные пункты Краматорской и Славянской общин. Российские войска ежедневно атакуют города, в том числе жилые кварталы, гражданский транспорт и места скопления людей.