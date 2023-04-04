В Краматорську пошкоджено частину дамби, затопило будинки

У вівторок, 4 квітня, у Краматорську Донецької області зазнала пошкоджень частина дамби. Затопило будинки, довелося евакуювати місцевих жителів, які мешкають у зоні підтоплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера міста Олександра Гончаренка.

Мер зазначив, що вже евакуйовано з затоплених будинків 6 мешканців.

"Розгорнуто штаб ТЕБ НС. Ситуація не проста - є затоплені приватні будинки. Води дуже багато", - додав він.

За словами Гончаренка, сі відповідні служби на місцях, намагаємось зменшити потік.

Як повідомлялось, у Карпатах різко посилився мороз. На високогір'ї температура повітря опустилася до -12 градусів.

Крім того, завтра, 5 квітня, в Україні синоптики прогнозують помірний та значний сніг у кількох регіонах.

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