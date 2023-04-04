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В Краматорске повреждена часть дамбы, затопило дома

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Краматорск, Вторник 04 апреля 2023 14:55
В Краматорске повреждена часть дамбы, затопило дома Фото: в Краматорске из-за сильного снегопада повредилась часть дамбы 4 апреля (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 4 апреля, в Краматорске Донецкой области получила повреждения часть дамбы. Затопило дома, пришлось эвакуировать местных жителей, проживающих в зоне подтопления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра города Александра Гончаренко.

"Мартовский снегопад продолжает творить беды - разбило часть конструкции дамбы, увеличился выброс воды", - рассказал он.

По словам Гончаренко, все соответствующие службы на местах, пытаемся уменьшить поток.

"Развернут штаб ТЭБ НС. Ситуация не проста - есть затоплены частные дома. Воды очень много", - добавил он.

Мэр отметил, что уже эвакуированы из затопленных домов 6 жителей.

Как сообщалось, в Карпатах резко усилился мороз. На высокогорье температура воздуха опустилась до -12 градусов.

Кроме того, завтра, 5 апреля, в Украине синоптики прогнозируют умеренный и значительный снег в нескольких регионах.

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