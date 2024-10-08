У Краматорську подаватимуть воду лише раз на три дні

"Працюємо разом із комунальними підприємствами, ДСНС, благодійними організаціями і міжнародними фондами, щоб забезпечити альтернативні джерела води для жителів півночі Донеччини", - зазначив він.

Філашкін звернув увагу, що складнощі з водою є майже по всій області, однак наразі критичних проблем із доступом до питної води не спостерігається. Наразі складнощі із водопостачанням окрім Краматорська є також у Дружківці та Слов'янську.



За його словами, зараз триває підготовка робіт з буріння свердловин у Слов'янську, Краматорську, Дружківці, Добропіллі. Це допоможе вирішити проблеми із водопостачанням. населення було з водопостачанням.



Також він зазначив, що комунальники, волонтери та працівники ДСНС роблять усе можливе, щоб вода у Краматорську постачалася не раз у три доби, а постійно та безперервно.

Сьогодні Генштаб України повідомив, що на Краматорському напрямку російські загарбники здійснили три штурми позицій українських військових поблизу Калинівки, Часового Яру та Ступочок. Дві атаки ворога було успішно відбито, однак одна із них станом на вечір 8 жовтня досі триває.