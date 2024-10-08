В Краматорске будут подавать воду только раз в три дня

Из-за постоянных российских обстрелов в Краматорске подача воды будет происходить по графику сутки через три. Последствия обстрела инфраструктуры, которые произошли в конце сентября, специалисты все еще пытаются устранить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина.
"Работаем вместе с коммунальными предприятиями, ГСЧС, благотворительными организациями и международными фондами, чтобы обеспечить альтернативные источники воды для северян Донетчины", - отметил он.
Филашкин обратил внимание, что сложности с водой почти по всей области, однако пока критических проблем с доступом к питьевой воде не наблюдается. Сейчас сложности с водоснабжением, кроме Краматорска, есть также в Дружковке и Славянске.
По его словам, сейчас идет подготовка работ по бурению скважин в Славянске, Краматорске, Дружковке, Доброполье. Это поможет решить проблемы с водоснабжением. население было связано с водоснабжением.
Также он отметил, что коммунальщики, волонтеры и работники ГСЧС делают все возможное, чтобы вода в Краматорске поставлялась не раз в трое суток, а постоянно и непрерывно.
Сегодня Генштаб Украины сообщил, что на Краматорском направлении российские захватчики совершили три штурма позиций украинских военных вблизи Калиновки, Временного Яра и Ступочек. Две атаки врага были успешно отбиты, однако одна из них по состоянию на вечер 8 октября продолжается.
Напомним, что 22 сентября россияне нанесли очередной удар по Краматорску, в результате которого были ранены пять человек.
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