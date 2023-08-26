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У Краматорську окупанти обстрілом пошкодили газову мережу

Фото: у Краматорську пошкоджено газові мережі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В результаті російського обстрілу в Краматорську було пошкоджено газові мережі. Місцевих жителів закликають не користуватись газовими приладами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Краматорської міської ради.

За даними міськради, в місті в результаті російського ракетного удару було пошкоджено газові мережі.

"Тимчасово просимо споживачів не користуватися газовими приладами для утримання тиску в мережі. Про завершення аварійно-відновлювальних робіт ми повідомимо додатково", - йшлось в повідомленні.

Обстріли Донецької області

Населені пункти Донецької області щодня зазнають обстрілів з боку російських окупантів. Страждають як прифронтові міста та села регіону, так і ті, що знаходяться у відносному тилу.

Нещодавно вночі під удар потрапив Слов'янськ у Донецькій області. Внаслідок атаки постраждав завод.

Російські військові також обстріляли Краматорськ за допомогою зенітно-ракетного комплексу С-300. Внаслідок ворожої атаки дві людини загинуло, ще одна отримала поранення.

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КраматорськВійна Росії проти України