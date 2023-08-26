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В Краматорске оккупанты обстрелом повредили газовую сеть

Фото: в Краматорске повреждены газовые сети (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В результате российского обстрела в Краматорске были повреждены газовые сети. Местных жителей призывают не пользоваться газовыми приборами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Краматорского городского совета.

По данным горсовета, в городе в результате российского ракетного удара были повреждены газовые сети.

"Временно просим потребителей не пользоваться газовыми приборами для удержания давления в сети. О завершении аварийно-восстановительных работ мы сообщим дополнительно", - говорилось в сообщении.

Обстрелы Донецкой области

Населенные пункты Донецкой области ежедневно подвергаются обстрелам со стороны российских оккупантов. Страдают как прифронтовые города и села региона, так и находящиеся в относительном тылу.

Недавно ночью под удар попал Славянск в Донецкой области. В результате атаки пострадал завод.

Российские военные также обстреляли Краматорск с помощью зенитно-ракетного комплекса С-300. В результате вражеской атаки два человека погибли, еще один получил ранения.

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КраматорскВойна России против Украины