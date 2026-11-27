"Тут же працівники гинуть, намагаючись усе відремонтувати", — сказала Анна Елсбернд.

Вона також закликала посилити підтримку мешканців, які готові виїхати. За її словами, після переїзду особливо складно тим, хто не має в іншому регіоні родичів або друзів.



Директор Краматорського водоканалу Валентин Яковенко раніше розповів, що до деяких пошкоджених об’єктів бригади вже не можуть дістатися через загрозу атак, хоча знають, як виконати ремонт. За три місяці з водоканалу звільнилися близько 200 працівників.