"Тут же работники погибают, пытаясь все отремонтировать", - сказала Анна Элсбернд.

Она также призвала усилить поддержку готовых уехать жителей. По ее словам, после переезда особенно сложно тем, кто не имеет в другом регионе родственников или друзей.



Директор Краматорского водоканала Валентин Яковенко ранее рассказал, что до некоторых поврежденных объектов бригады уже не могут добраться из-за угроз атак, хотя знают, как выполнить ремонт. За три месяца с водоканала уволились около 200 работников.