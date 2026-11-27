Работники коммунальных служб Краматорска попадают под удары российских дронов, когда пытаются восстановить водо-, газо- и электроснабжение. Среди работников, ремонтирующих поврежденные сети, есть погибшие.
Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказала "Цензор.НЕТ" руководитель эвакуационной команды Universal Aid Ukraine Анна Элсбернд.
"Тут же работники погибают, пытаясь все отремонтировать", - сказала Анна Элсбернд.
Она также призвала усилить поддержку готовых уехать жителей. По ее словам, после переезда особенно сложно тем, кто не имеет в другом регионе родственников или друзей.
Директор Краматорского водоканала Валентин Яковенко ранее рассказал, что до некоторых поврежденных объектов бригады уже не могут добраться из-за угроз атак, хотя знают, как выполнить ремонт. За три месяца с водоканала уволились около 200 работников.
Как сообщалось ранее, в Краматорске из-за постоянной угрозы FPV-дронов волонтеры вынуждены ездить даже в супермаркет на бронированном автомобиле и брать с собой детектор дронов "Чуйка".