На Краматорському напрямку ЗСУ знищили російську САУ "Нона" і транспорт окупантів

Українські бійці завдали влучного удару по техніці російських окупантів на Краматорському напрямку. Знищено ворожу САУ "Нона" і транспорт ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

За даними угруповання військ "Хортиця", ворог розраховував сховати свою техніку та піхоту. Однак ЗСУ успішно знайшли і знищили російське озброєння, а також солдатів.

"Самохідна артилерійська установка "Нона" - знищена. Ворожий транспорт - знищений. Жива сила окупантів - ліквідована", - повідомили в ОСУВ.

Відео майстерної роботи українських бійців показала 5 окрема штурмова Київська бригада. На ньому можна побачити, як ЗСУ вправно влучають у ворожі цілі.

"Штурмовики бригади не залишають ворогу жодних шансів. Робота по ліквідації живої сили і техніки триває", - додали в угрупованні військ.

Що відомо про САУ "Нона"

Самохідна артилерійська установка "Нона-С" - основна артилерійська система повітряно-десантних та аеромобільних військ. Гусенична, броньована, плаваюча, аеротранспортабельна, авіадесантовна парашутним, парашутно-реактивним та посадочним способами. "Нона-С" призначена для безпосередньої вогневої підтримки підрозділів повітряно-десантних військ на полі бою.

Успіхи українських бійців

Нагадаємо, що на Лиманському напрямку українські пілоти ударних безпілотників батальйону безпілотних систем за останні кілька днів знищили значну кількість російської техніки.

У результаті бойових дій було знищено дві бойові броньовані машини, два Камази, "буханка" з боєприпасами, мотоцикл, дві артилерійські гармати, зенітку, чотири міномети, а також РЕБ (радіоелектронну боротьбу) і антену.

Також українські військові підрозділу Falcon бригади "Гарт" уразили під Вовчанськом ворожий комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М".