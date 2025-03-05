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На Краматорском направлении ВСУ уничтожили российскую САУ "Нона" и транспорт оккупантов

Среда 05 марта 2025 16:42
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На Краматорском направлении ВСУ уничтожили российскую САУ "Нона" и транспорт оккупантов Иллюстративное фото: российскую САУ "Нона" поразили ВСУ на Краматорском направлении (росСМИ)
Автор: Ірина Гайдук

Украинские бойцы нанесли точный удар по технике российских оккупантов на Краматорском направлении. Уничтожена вражеская САУ "Нона" и транспорт врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".

По данным группировки войск "Хортица", враг рассчитывал спрятать свою технику и пехоту. Однако ВСУ успешно нашли и уничтожили российское вооружение, а также солдат.

"Самоходная артиллерийская установка "Нона" - уничтожена. Вражеский транспорт - уничтожен. Живая сила оккупантов - ликвидирована", - сообщили в ОСУВ.

Видео мастерской работы украинских бойцов показала 5 отдельная штурмовая Киевская бригада. На нем можно увидеть, как ВСУ ловко попадают во вражеские цели.

"Штурмовики бригады не оставляют врагу никаких шансов. Работа по ликвидации живой силы и техники продолжается", - добавили в группировке войск.

Что известно о САУ "Нона"

Самоходная артиллерийская установка "Нона-С" - основная артиллерийская система воздушно-десантных и аэромобильных войск.Гусеничная, бронированная, плавающая, аэротранспортабельная, авиадесантная парашютным, парашютно-реактивным и посадочным способами. "Нона-С" предназначена для непосредственной огневой поддержки подразделений воздушно-десантных войск на поле боя.

Успехи украинских бойцов

Напомним, что на Лиманском направлении украинские пилоты ударных беспилотников батальона беспилотных систем за последние несколько дней уничтожили значительное количество российской техники.

В результате боевых действий было уничтожено две боевые бронированные машины, два Камаза, "буханка" с боеприпасами, мотоцикл, две артиллерийские пушки, зенитку, четыре миномета, а также РЭБ (радиоэлектронную борьбу) и антенну.

Также украинские военные подразделения Falcon бригады "Гарт" поразили под Волчанском вражеский комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М".

Кроме того, на днях украинские пограничники уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация" на Краматорском направлении. Также были ликвидированы позиции россиян и самих оккупантов.

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Краматорск Вооруженные силы Украины
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