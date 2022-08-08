В Краматорске женщина "сливала" врагу места дислокации ВСУ, - прокуратура

В Краматорске задержали местную жительницу, которая сообщила оккупантам информацию о дислокации военнослужащих Вооруженных сил Украины в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора .

"В июне 2022 года гражданка Украины в ходе телефонных разговоров с представителем незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР" передала боевику информацию о дислокации оперативного состава военнослужащих Вооруженных Сил Украины на территории Краматорска", - рассказали в ОГП.

Напомним, ранее сообщалось, что российские агенты помогали оккупантам уничтожать судостроительные заводы в Николаеве. Также они передавали врагу данные о складах с топливом и перемещениях ВСУ.

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