RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Краматорську жінка "зливала" ворогу місця дислокації ЗСУ, - прокуратура

Фото: у Краматорську жінка "зливала" ворогові місця дислокації ЗСУ (gp.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

У Краматорську затримали місцеву жительку, яка повідомила окупантам інформацію про дислокацію військовослужбовців Збройних сил України в місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

"У червні 2022 року громадянка України в ході телефонних розмов з представником незаконних збройних формувань так званої "ДНР" передала бойовику інформацію про дислокацію оперативного складу військовослужбовців Збройних сил України на території Краматорська", - розповіли в ОГП.


Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські агенти допомагали окупантам знищувати суднобудівельні заводи в Миколаєві. Також вони передавали ворогові дані про склади з паливом та переміщення ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КраматорськпредателиСлужба безпеки України