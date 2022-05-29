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В Краматорске восстановили электроснабжение, - мэрия

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Украина, Воскресенье 29 мая 2022 21:05
В Краматорске восстановили электроснабжение, - мэрия Фото: в Краматорске восстановили электроснабжение (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

В городе Краматорск появился свет. После обстрелов ремонтники починили провода и восстановили электричество в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Краматроська Александра Гончаренко.

Он сообщил, что работа еще продолжается, но в домах Краматорска уже появляется свет.

"Спасибо всем бригадам за титанические усилия", - добавил мэр.

Напомним, 29 мая Краматорск и соседние города остались без электроэнергии.

А в Торецке под землей застряли 115 шахтеров. Поскольку в ходе боевых действий была перебита линия электропередачи.

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