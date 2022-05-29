В Краматорске восстановили электроснабжение, - мэрия
Фото: в Краматорске восстановили электроснабжение (gettyimages)
В городе Краматорск появился свет. После обстрелов ремонтники починили провода и восстановили электричество в городе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Краматроська Александра Гончаренко.
Он сообщил, что работа еще продолжается, но в домах Краматорска уже появляется свет.
"Спасибо всем бригадам за титанические усилия", - добавил мэр.
Напомним, 29 мая Краматорск и соседние города остались без электроэнергии.
А в Торецке под землей застряли 115 шахтеров. Поскольку в ходе боевых действий была перебита линия электропередачи.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.