В Краматорске восстановили электроснабжение, - мэрия

В городе Краматорск появился свет. После обстрелов ремонтники починили провода и восстановили электричество в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Краматроська Александра Гончаренко .

Он сообщил, что работа еще продолжается, но в домах Краматорска уже появляется свет.

"Спасибо всем бригадам за титанические усилия", - добавил мэр.