В Краматорске произошел пожар в медучреждении: сгорело десять "скорых"
Фото: В Краматорске произошел пожар в медучреждении (dn.npu.gov.ua)
В пятницу, 17 декабря, в Краматорске произошел пожар на территории Центральной областной диспетчерской скорой помощи. В результате возгорания пострадали 10 "скорых".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Донецкой области.
Во время возгорания все сотрудники станции были эвакуированы.
Правоохранители предварительно установили, что в результате пожара повреждено 10 автомобилей скорой помощи. Сейчас устанавливаются все обстоятельства возгорания.
На месте происшествия работали спасатели и следственно-оперативная группа Краматорского отдела Нацполиции в Донецкой области.