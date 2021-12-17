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В Краматорске произошел пожар в медучреждении: сгорело десять "скорых"

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Пятница 17 декабря 2021 18:26
В Краматорске произошел пожар в медучреждении: сгорело десять "скорых" Фото: В Краматорске произошел пожар в медучреждении (dn.npu.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 17 декабря, в Краматорске произошел пожар на территории Центральной областной диспетчерской скорой помощи. В результате возгорания пострадали 10 "скорых".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Донецкой области.

Во время возгорания все сотрудники станции были эвакуированы.

Правоохранители предварительно установили, что в результате пожара повреждено 10 автомобилей скорой помощи. Сейчас устанавливаются все обстоятельства возгорания.

На месте происшествия работали спасатели и следственно-оперативная группа Краматорского отдела Нацполиции в Донецкой области.

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Краматорск Пожар
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