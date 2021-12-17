У Краматорську сталася пожежа в медзакладі: згоріло десять "швидких"
Фото: у Краматорську сталася пожежа в медзакладі (dn.npu.gov.ua)
У п'ятницю, 17 грудня, в Краматорську сталася пожежа на території Центральної обласної диспетчерської швидкої допомоги. В результаті загоряння постраждали 10 "швидких".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Донецької області.
Під час загоряння всі співробітники станції були евакуйовані.
Правоохоронці попередньо встановили, що внаслідок пожежі пошкоджено 10 автомобілів швидкої допомоги. Наразі встановлюються всі обставини загоряння.
На місці події працювали рятувальники та слідчо-оперативна група Краматорського відділу Нацполіції в Донецькій області.