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В Краматорске произошел масштабный лесной пожар

Автор: Дмитрий Левицкий

В Краматорске произошел масштабный лесной пожар. Огонь вспыхнул вечером 27 сентября на Васильковском пустыре.

Об этом сообщил мэр города Андрей Панков на странице в Facebook.

По словам городского головы, пока причина возгорания не установлена, но факты указывают на то, что пожар мог вспыхнуть из-за небрежного обращения с огнем.

Ликвидация пожара продолжается до сих пор.

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"Сейчас на месте работает 4 единицы спасательной техники из Краматорска. Также краматорцам помогает один расчет из Дружковки. На подходе еще одна машина из Константиновки. Сейчас решается вопрос о задействовании местных резервов", - написал он.

Напомним, недавно в Житомире произошел масштабный пожар на мусорной свалке

Кроме того, в Украине было объявлено чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Также РБК-Украина писало о лесном пожаре в Херсонской области.

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