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В Краматорске мощные взрывы

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Краматорск, Четверг 05 мая 2022 22:33
В Краматорске мощные взрывы Фото: мощные взрывы слышны в Краматорске 5 мая (twitter.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вечером 5 мая в Краматорске Донецкой области прогремели мощные взрывы. Причины пока не известны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Краматорск новости".

"Мощные взрывы в Краматорске", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 5 мая российские оккупанты нанесли ракетные удары по Краматорску. Обстрелу подверглось одно из промышленных предприятий города. Сначала сообщалось о шести раненых.

Отметим, днем 5 мая стало известно, что количество пострадавших от ракетного удара в Краматорске возросло до 25.

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